"الإليزيه": ماكرون عزّى عون بوفاة البطريرك صفير الذي ترك بصمة مؤثرة

أعلن قصر "​الإليزيه​"، أنّ "الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ قدّم تعازيه إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وإلى البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ والشعب ال​لبنان​ي، بوفاة البطريرك الماروني السابق ​مار نصرالله بطرس صفير​". ولفت في بيان، إلى أنّ "البطريرك صفير المولود في العام نفسه الّذي أعلنت فيه السلطات الفرنسية قيام دولة لبنان الكبير سنة 1920، هو من دعاة التعدديّة والتسامح والاحترام المتبادل بين جميع اللبنانيين بغضّ النظر عن انتمائهم الطائفي أو السياسي"، مؤكّدًا أنّ "البطريرك الماروني السابق كان صديقًا مخلصًا ل​فرنسا​، وحرص على الحفاظ على العلاقات الوثيقة القائمة منذ فترة طويلة بين بلدنا والمجتمعات ​المسيحية​ وشعوب ​الشرق الأوسط​ بكّل تنوعها". وركّز على أنّه "ترك بصمة مؤثرة".

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