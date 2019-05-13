إرتفاع حصيلة ضحايا انفجار شاحنة صهريج في النيجر إلى 76 قتيلا

أعلن التلفزيون الرسمي في ​النيجر​ "إرتفاع حصيلة ضحايا ​انفجار​ شاحنة صهريج في النيجر، كانت تنقل وقودًا على بُعد مئات الأمتار من مطار نيامي الدولي، إلى 76 قتيلًا".

وكان قد أفاد متحدث باسم ​وزارة الداخلية​ في النيجر لـ"وكالة ​الصحافة​ الفرنسية"، بـ"مقتل 55 شخصًا ليل الأحد الاثنين (5- ​6 أيار​ الحالي) في انفجار الشاحنة".

وأكّد شهود لـ"فرانس برس" أنّ "الشاحنة انقلبت على سكك الحديد لدى خروجها من المدينة. وكان عدد من الأشخاص يحاولون جمع ​الوقود​ المتسرب من الشاحنة عندما حصل الانفجار".