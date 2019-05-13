طعناه بآلة حادة.. القبض على المتهمين بقتل طالب في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
ألقت قوات الشرطة في دمياط، اليوم الاثنين، القبض على شابين متهمين، بقتل طالب في المدرسة الصناعية بمدينة فارسكور.
وكشفت تحريات المباحث الجنائية عن تورط "هشام ش."، و"ياسين ش."، في قتل "كمال م." 19 سنة، طالب، طعنًا بآلة حادة وجرى نقل المجني عليه إلى المستشفى المركزي لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله، وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة، في انتظار قرار النيابة العامة بالدفن.
وبينت التحريات أن خلافات بين المتهمين والمجني عليه وراء وقوع الحادث وتحرر محضر بالواقعة قبل ضبط المتهمين لمباشرة التحقيقات.
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