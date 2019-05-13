إصابة 38 باشتباه تسمم بعد تناولهم وجبات فاسدة من جمعية خيرية في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

استقبل مستشفى قنا الجامعي، اليوم الاثنين، 38 حالة مصابة باشتباه تسمم غذائي، جراء تناولهم وجبات غذائية فاسدة، وُزعت عليهم من قبل إحدى الجمعيات الخيرية.

وتلقى الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، إخطارًا من مدير المستشفى الجامعي باستقبال 38 حالة اشتباه تسمم غذائي من عمال وأفراد الأمن الخاص، جراء تناولهم وجبات غذائية فاسدة، وُزعت عليهم من قبل إحدى الجمعيات الخيرية؛ مؤكدًا أن جميع الحالات تماثلت للشفاء وخرجت بحالة مستقرة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.