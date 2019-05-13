كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 76 شخصا في انفجار شاحنة صهريج تنقل وقودا بالنيجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى 76 شخصاً مصرعهم في النيجر، في انفجار شاحنة صهريج تنقل وقوداً على بُعد مئات الأمتار من مطار نيامي الدولي، بحسب حصيلة جديدة أوردها التليفزيون الرسمي، مساء أمس الأحد.

وأفاد بيان للرئاسة النيجريّة، أنّ الانفجار "وقع قرابة الساعة 01,00، وكانت حصيلة رسميّة سابقة قد أشارت إلى وجود 60 قتيلاً.

وأفاد شهود التقاهم صحافي في فرانس برس، أنّ الشاحنة انقلبت على السكك الحديد لدى خروجها من المدينة، ووقع الانفجار فيما كان عدد من الأشخاص يحاولون جمع الوقود المتسرّب منها.