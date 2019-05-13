شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم «الأقصى» وتهاجم المعتكفين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، الليلة، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وهاجمت المعتكفين فيه وأخرجتهم من باحاته بالقوة.
وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس أن آلاف الفلسطينيين من القدس المحتلة وخارجها أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك.
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