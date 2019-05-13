شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تصاعد التوترات بالمنطقة.. واشنطن تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وجهت السفارة الأمريكية في بغداد، الأحد، تحذيراً من ارتفاع درجة التوتر في العراق، وطلبت من مواطني الولايات المتحدة عدم السفر إليه.

وبحسب “سكاي نيوز عربية”؛ فإن مصادر في السفارة، أوضحت أن التحذير مرتبط بتصاعد التوتر في المنطقة وليس تحذيراً دورياً كما هو معتاد.

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ولم يشر التحذير إلى مناسبة معينة، كما جرت العادة؛ إذ تصدر التحذيرات أثناء حلول مناسبات دينية أو مواعيد سياسية مثلاً الانتخابات.

وفي الأسبوع الماضي، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن المسؤولين العراقيين الذين التقاهم خلال زيارة مفاجئة قام بها إلى بغداد، وكان دافعها “التصعيد” الإيراني تعهدوا أمامه بتوفير “الحماية المناسبة” لمصالح أمريكا في بلدهم.

وجاءت زيارة “بومبيو” إلى العراق في وقت تكثف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على إيران، وسط توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.