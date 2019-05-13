شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مقتل قيادي حوثي بارز في غارات جوية للتحالف بالضالع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكدت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الأحد، مقتل قيادي بارز في ميليشيات “الحوثي” مع عشرات الأفراد في غارات جوية دقيقة لمقاتلات التحالف العربي، شمالي محافظة الضالع.

وقالت المصادر: إن “رداد يحيى العمري والمعين من قبل المتمردين نائباً لقائد المنطقة العسكرية لقي مصرعه مع عشرات آخرين من المتمردين”، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

ولقي القيادي الحوثي حتفه في غارات للتحالف استهدفت تجمعات للمتمردين في مديرية قعطبة، ومنطقة يعيس في جبهة مُريس شمالي محافظة الضالع، فيما تم تدمير آليات قتالية، وشاحنة تحمل أسلحة وذخيرة.