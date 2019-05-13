شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأردن تدين حادث تخريب السفن بالقرب من مياه الإمارات الإقليمية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:52 صباحًا, 13 مايو 2019 م المناطق - وكالات أدانت الحكومة الأردنية اليوم بأشد العبارات حادث تعرض أربع سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة في بيان صحفي، موقف الاْردن الثابت والرافض لأي عمل إجرامي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي أيًا كان مصدره.

وأكد وقوف الأردن إلى جانب الإمارات في التصدي لأي محاولة تستهدف أمنها واستقرارها.

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