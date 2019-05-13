انت الان تتابع إنقاذ 147 مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلنت القوات البحرية الليبية اليوم الأحد، عن انقاذ ما مجموعه 147مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل البلاد.

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية الليبية في بيان نشره في صفحته على موقع فيسبوك اليوم الأحد أن القوات البحرية أنها تمكنت أمس السبت من إنقاذ 96 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب متهالك شمال غرب مدينة الزاوية.

وقال البيان ان من بين الاشخاص الذين تم انقاذهم 16 أمراة منهن أربع حوامل، وأربعة أطفال.

وأوضح البيان أن عملية الانقاذ استمرت أربع ساعات من الساعة الثامنة صباحاً إلى حوالي الساعة 12 ظهراً، لرفض مجموعة من المهاجرين الاستجابة لأفراد حرس السواحل بغرض إنقاذهم.

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وأضاف أن كافة المهاجرين في حالة صحية جيدة، ودون أية إصابات.

وأضاف أن المهاجرين من جنسيات أغلبهم من نيجيريا والسودان ومصري واحد، جرى التوجه بهم إلى نقطة الإنزال التابعة لجهاز حرس السواحل بنقطة مصفاة الزاوية، وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم بحضور ممثلين عن بعض المنظمات الدولية والمحلية المختصة قبل تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواءالنصر.

من جهة اخرى ، قال خفر السواحل الليبي في صفحته على فيسبوك إن دورية تابعة لقطاع طرابلس لحرس السواحل (الزورق فزان) انقذ أول أمس الجمعة قارب مطاطي على متنه 51مهارجا عير شرعي كلهم رجال، وذلك على بعد 50ميلا شمال ميناء الخميس غربي ليبيا. )

يذكر ان ليبيا تعد نقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين الذي يرغبون في التوجه إلى اوروبا عبر البحر المتوسط .