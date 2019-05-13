المجلس العسكرى بالسودان يؤكد مجددا عدم فض الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة

جدد المجلس العسكري الانتقالي بالسودان تأكيده على عدم فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالقوة، مشدداً على حسم الممارسات السالبة خارج منطقة الاعتصام.
وذكر المجلس - في بيان اليوم الأحد - أن ما تردد في عدد من وسائل التواصل والإعلام حول محاولات لفض الاعتصام بالقوة عار من الصحة تماما، وقد ظل المجلس العسكري يكرر أنه لا فض للاعتصام بالقوة، أما ما يحدث خارج منطقة الاعتصام فذلك شأن آخر يستوجب الحسم".
وأضاف المجلس "أن هناك مجموعات قامت بقفل جزء كبير من شارع النيل وبعض الطرق الأخرى وهذا الأمر مرفوض تماما ويُحدث نوعا من الفوضى والمضايقات"، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيواجه بالحسم للحفاظ على حياة المواطنين وأمنهم وسلامتهم.
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