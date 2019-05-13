شكرا لقرائتكم خبر عن تصفية قيادات حوثية في الضالع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

أكد مصدر عسكري يمني أمس (الأحد)، مقتل قائد المنطقة العسكرية الرابعة المعين من الحوثيين رداد العمري وعشرات المسلحين في قصف لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في الضالع. وقال المصدر، إن غارتين جويتين استهدفتا تجمعاً للمليشيات الحوثية في منطقة يعيس بمديرية مريس وتجمعاً آخر في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع، ما أسفر عن مقتل العمري وقيادات أخرى بالإضافة إلى عشرات المسلحين وتدمير آليات قتالية وشاحنات جند كانت تقل مسلحين. وأكد سكان محليون في محافظة البيضاء أن المليشيات نهبت أجهزة ومعدات مستشفى السلام والمراكز الصحية والمؤسسة الاقتصادية والبريد الواقعة في الأطراف الشمالية الغربية لمديرية قعطبة في إطار معارك الكر والفر الذي تجري مع الجيش الوطني منذ أكثر من شهر.

من جهة أخرى، أعلن قائد لواء الكواسر العميد أحمد المرقشي، أن قوات الجيش الوطني أحبطت هجوما للمليشيا الانقلابية في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء شرق صعدة وتمكنت من قتل عدد من المسلحين وإصابة آخرين. كما تمكنت قوات الجيش الوطني من أسر 7 من مسلحي المليشيات وقتل آخرين عقب محاولة تسلل إلى مواقع الشرعية في عزلة بني حسن شمال مديرية عبس بمحافظة حجة.