اسماء السيد - واشنطن: ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات الأحد أقصى غرب بنما قرب الحدود مع كوستاريكا، بحسب ما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء. وقال المعهد إن الزلزال ضرب على عمق 37 كيلومترا في أقصى غرب البلاد، وإن أقرب مدينة من مركزه هي سانت كروز وتبعد نحو خمسة كيلومترات.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال شدّته 6,1 درجات يضرب بنما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.