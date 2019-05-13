شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "خطة البرلمان" تستأنف اجتماعاتها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين اجتماعا مع وزارة الإسكان والمرافق ، بشأن التعرف على مطالبتها لموازنة قطاعاتها وما هو مطروح بشأنها بمشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة 2019/2020

ويلى هذا اللقاء اجتماع آخر للجنة مع وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها عن العام المالى 2019 / 2020 لذات السنة .

يذكر أن لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب حسين عيسى، تكثف من اجتماعاتها خلال الأيام الراهنة للانتهاء من مشروع الموازنة العامة للدولة 2019 /2020 مع نهاية شهر رمضان، تمهيدا لمناقشتها بالجلسة العامة وإقرارها، و تُعد الموازنة الجديدة أضخم موازنة عامة فى تاريخ مصر، بمصروفات تتجاوز 1500 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 10.6% قياسا على موازنة العام المالى الجارى 2018/ 2019 التى سجلت مصروفاتها تريليونا و424 مليار جنيه. وتشمل الموازنة الجديدة تخصيص أكثر من 31 مليار جنيه لزيادة رواتب العاملين بالدولة، إضافة إلى 89 مليارا لدعم الخبز والسلع التموينية، وعشرات المليارات الإضافية لبرامج الدعم والرعاية الاجتماعية.