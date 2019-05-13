شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة البرلمان": التقرير النهائى للموازنة العامة أول يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل جلساتها المكثفه خلال شهر رمضان الكريم بلقاء الوزارات المختلفة للانتهاء من مشروع الموازنة العامة للدولة 2019 / 2020، وتسليمها للأمانة العامة، موضحا أن اللجنة ستنتهى من إعداد تقريرها نهاية شهر رمضان وبالتزامن مع أول يونيو .

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة لـ"الخليج 365"، إلى أن اللجنة حريصة على العمل يوميا خلال شهر رمضان تمهيدا لتسلميها أول يونيو ومناقشتها فى الجلسة العامة منتصف يونيو المقبل.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن اللجنة تعقد فى الوقت الحالى جلسات مع مختلف الوزارات للتعرف على مطالبهم بشأن قطاعاتهم على أن تتسلم من اللجان النوعية تقاريرهم فى الأسبوع الثالث من رمضان تمهيدا لإعداد التقرير النهائى .

وتُعد الموازنة الجديدة أضخم موازنة عامة فى تاريخ مصر، بمصروفات تتجاوز 1500 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 10.6% قياسا على موازنة العام المالى الجارى 2018/ 2019 التى سجلت مصروفاتها تريليونا و424 مليار جنيه، وتشمل الموازنة الجديدة تخصيص أكثر من 31 مليار جنيه لزيادة رواتب العاملين بالدولة، إضافة إلى 89 مليارا لدعم الخبز والسلع التموينية، وعشرات المليارات الإضافية لبرامج الدعم والرعاية الاجتماعية.