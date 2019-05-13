«تايم» الأميركية: أردوغان يحاول إخضاع الديمقراطية التركية لإرادته

شادي صلاح الدين (لندن)

أكدت مجلة «تايم» الأميركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول إخضاع الديمقراطية التركية لرغبته بعد نحو عقدين من وصوله إلى سدة الحكم في البلاد، مشيرة إلى أنه يستغل كل ما في سلطته للترويج لمرشحي حزب العدالة والتنمية الإخواني ومنع وصول مرشحي المعارضة إلى وسائل الإعلام للتأثير على الناخبين في الانتخابات البلدية.

وقالت المجلة الشهيرة في تقرير لها: منذ أكثر من شهر بقليل، أجرت تركيا انتخابات محلية، ولأول مرة منذ أكثر من عشرين عاماً، فقد حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان منصب عمدة مدينة إسطنبول، المدينة التي ترأسها أردوغان نفسه في عام 1994. ولكن أردوغان رفض الخسارة بشدة ورفض قبول النتائج، حيث رضخت السلطات الانتخابية في البلاد لرغبته وألغت الأسبوع الماضي النتائج وأمرت بإعادة الانتخابات مرة أخرى في إسطنبول يوم 23 يونيو القادم.

وأوضح الكاتب إيان بريمير في مقاله بالمجلة أنه في حين أن هذه ليست أول محاولة من أردوغان لإخضاع الديمقراطية التركية لإرادته بعد ما يقرب من عقدين من الزمن في السلطة، إلا أنها أكثر محاولاته «وقاحة»، وفقاً للكاتب. وأضاف: مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو انتزع فوزاً بفارق 13 ألف صوت عن مرشح حزب العدالة والتنمية على الرغم من استخدام أردوغان لسيطرته على وسائل الإعلام التركية للحد من وصول مرشحي المعارضة للإعلام والترويج لمرشحي حزب العدالة والتنمية لإقناع الناخبين بأن التصويت لأي مرشح من غير حزب العدالة والتنمية كان بمثابة تصويت لأعداء تركيا، موضحاً أنه في أعقاب الخسارة، اتهم أردوغان وحزبه «المتآمرين الأجانب بتعيين الأشخاص الذين عملوا في مراكز الاقتراع لضمان خسارة حزب العدالة والتنمية بلدية إسطنبول».

ومضى الكاتب قائلاً: الأغرب من ذلك والمثير للدهشة أن هيئة الانتخابات لم تأمر بإعادة انتخابات المجالس والمقاطعات التي أشرف عليها نفس الأشخاص... ولكنها كانت انتخابات فاز بها حزب العدالة والتنمية، وبالتالي فلا ضرورة من إعادة التصويت في هذه الدوائر.

وأكد أن رد فعل الأسواق الدولية كان سريعا -وخلال 24 ساعة، انخفضت العملة التركية بأكثر من 3 في المائة إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر، وارتفع العائد على السندات الصادرة من الحكومة.

وأكد الكاتب: لقد صاغ أردوغان عمداً الانتخابات المحلية التي جرت في مارس كاستفتاء على شخصه تحسباً لتغيير الأمور، موضحاً أنه على الرغم من أن خسارة أنقرة في الانتخابات كانت ضربة لأردوغان وأنصاره، إلا أن خسارة إسطنبول -المركز التجاري الأهم في تركيا، والمعقل الرئيسي لرعاية أردوغان وحلفائه- هو الأمر الذي لا يمكن تحمله. والآن بفضل المجلس الانتخابي الأعلى -المكدس بالموظفين السياسيين- سيتم إعادة انتخاب رئيس بلدية إسطنبول بمستوى من الكثافة والتدقيق لم يسبق له مثيل منذ سنوات. وأكد المقال أنه بينما يبدو أردوغان مستعداً للقيام بكل ما يلزم لاستعادة إسطنبول، أصبح إمام أوغلو الآن الشخصية التي تتمتع بالزخم والشعبية للمعارضين لأردوغان، الأمر الذي قد يعزز في الواقع دعمه وإجماع الناخبين عليه، مشيراً إلى أن أحزاب المعارضة الأصغر لن تتقدم بمرشحيها، وبدلاً من ذلك ستلقي دعمها لإمام أوغلو باعتباره الفائز في الانتخابات الأخيرة. واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد أن أردوغان سيفعل كل ما يتطلبه الأمر لضمان النتيجة المرجوة. والسؤال هو عما إذا كان «فعل كل ما يتطلبه الأمر» يخاطر بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، أعرب الكاتب عن تشككه إزاء ذلك.