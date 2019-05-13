4 محامين للدفاع عن البشير بينهم وزير عدل سابق ورئيس برلمان

الخرطوم- شوقي عبد العظيم (وكالات) كلفت أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير 4 محامين لتولي الدفاع عنه أمام النيابة العامة والمحكمة حال إحالته إليها، بينهم رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر ووزير العدل الأسبق محمد بشارة دوسة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر من أسرة البشير قولها إن نحو 50 رجل قانون أبدوا استعدادهم للدفاع عن البشير.

وتباشر النيابة العامة التحقيقات الأولية معه حول تهم تتصل بغسل أموال وحيازة عملات أجنبية. واستجوبت النيابة الرئيس المعزول الخميس الماضي في غياب محامي الدفاع، وبررت الخطوة بأنها مجرد تحريات أولية لتقييم البيانات المتاحة، ومن ثم استصدار قرار بفتح البلاغ أو عدمه وفتح الباب أمام محامي الدفاع.

وقالت مصادر لـ«الاتحاد» إن بلاغات عديدة ستفتح ضد البشير من بينها قتل سودانيين وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم مال عام ورشاوى ومن المتوقع أن يطول أمد المحكمة.

وقامت مجموعة من المحامين بتقديم عريضة بلاغ لدى النائب العام ضد الجبهة القومية الإسلامية والتي انشطرت لاحقاً إلى تنظيمات متعددة، لتدبيرهم انقلاباً عسكرياً ضد النظام الديمقراطي نفذه العسكريون والمدنيون من أعضاء الجبهة القومية الإسلامية في 30 يونيو 1989 وبموجبه تم تقويض الدستور وحل الأحزاب والنقابات والمؤسسات الدستورية.

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