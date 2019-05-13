مصادر لـ«الاتحاد»: تغيير وزاري في مصر خلال أيام

أحمد عاطف (القاهرة)

كشفت مصادر مصرية مطلعة عن إجراء تغيير وزاري خلال الأيام المقبلة في الحكومة المصرية، كأولى الخطوات للتوافق مع التعديلات الدستورية الذي وافق عليها الشعب المصري في استفتاء أبريل الماضي، ورجحت المصادر أن تكون تلك التغييرات الوزارية قبيل عيد الفطر المبارك.

ورجحت المصادر لـ«الاتحاد» أن يكون أول التغييرات في وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة، إضافة إلى وزارة التعليم العالي، وبعض وزراء المجموعة الاقتصادية، خاصة بعد الزيادة الجديدة في أجور الموظفين، لافتة إلى حرص القيادة السياسية على ضخ دماء جديدة في العمل الحكومي وخاصة من الشباب المصري. ونوهت المصادر إلى أنه من المحتمل أن يشمل التعديل الوزاري عدداً من المجموعة الخدمية، كاشفة عن الأسباب التي أدت لهذا التعديل، لاسيما بعد التعديلات الدستورية، وهي أن وزارة التربية والتعليم تمضي قدماً في تطوير المناهج إلكترونياً ووضع نظام جديد يدعمه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وكذلك ربما يشمل التغيير وزارة الصحة بسبب عدم تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة حتى الآن. وأكدت المصادر أن التصريحات الأخيرة في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري المنسوبة لوزير التربية والتعليم ووزيرة الصحة ترجح عدم استمرارهما.

وقال وزير التعليم المصري طارق شوقي إنه «سيغلق الوزارة إذا لم يحصل على احتياجات الوزارة»، وكذلك قالت هالة زايد إن المشروع الصحي الجديد صعب إنجازه، وهو ما تم نفيه بعدما تم نشر التصريحات في وسائل إعلام مصرية، كما أنه من المتوقع تغييرات في وزارة الثقافة، ووزارة البيئة.

مصر: الإعدام لإرهابيين بهجوم «كنيسة حلوان»

قضت محكمة مصرية أمس بإعدام متهمين اثنين في الهجوم الإرهابي على «كنيسة مارمينا» بحلوان (جنوب القاهرة). وعاقبت المحكمة المصرية 4 متهمين بالسجن 10 سنوات واثنين آخرين بالسجن 3 سنوات فيما برأت متهماً واحداً. ووجهت السلطات القضائية المصرية للمتهمين اتهامات بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها وقتل 9 مصريين وشرطي، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.