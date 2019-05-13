مسؤول عسكري لـ«الاتحاد»: تقهقر الميليشيات في طرابلس

أحمد البنك (بنغازي)

أكد مسؤول عسكري ليبي تحقيق الضربات الجوية ضد ميليشيات طرابلس لأهدافها بدرجة كبيرة جداً، ما أدى لانسحاب غالبية الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق من مواقعها والتقهقر نحو الخلف وانسحابهم بأعداد كبيرة من محاور القتال.

وقال اللواء فوزي المنصوري، قائد محور عين زارة في معركة طرابلس بالجيش الليبي، إن عدداً كبيراً من مقاتلي الميليشيات المسلحة انسحبوا من القتال بعد الضربات الموجعة التي وجهها سلاح الجو لتمركزاتهم وتدمير مخازن أسلحتهم.

ويرى مراقبون أن غارات سلاح الجو الليبي ساهمت في إضعاف الميليشيات المسلحة في طرابلس واستنزاف قدراتها، ودعم قوات المشاة التابعة للجيش الليبي للتقدم بشكل أسرع نحو قلب العاصمة لتطهيرها من المسلحين والإرهابيين.

وقال المنصوري لـ«الاتحاد» إن سلاح الجو الليبي سيستهدف أي أهداف معادية للجيش في طرابلس. وحول تهديدات الميليشيات المسلحة بالهجوم على منطقة الهلال النفطي، أكد المنصوري أن القوات المسلحة الليبية تتولى عملية تأمين الحقول والموانئ النفطية بشكل كامل، لافتاً إلى أن الهجمات المتكررة على مدن الجنوب الليبي وآخرها الهجوم على بلدة غدوة محاولة يائسة من تنظيم داعش والمعارضة التشادية، وذلك لإحداث بلبلة جنوب ليبيا وتشتيت الجيش الليبي عن معركته الرئيسية المتمثلة في تحرير طرابلس التي سيتم اقتحامها قريباً.

وكثفت الميليشيات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق في الجنوب الليبي من هجماتها على مدن الجنوب ومنها الهجوم على بلدة غدوة مرتين خلال شهر واحد، ومحاولة استهداف تمركزات الجيش الليبي وخاصة الهجوم على قاعدة تمنهنت الجوية جنوبي البلاد.

إلى ذلك، نفى مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» فتح قوات الجيش الليبي لمحور جديد في مدينة سرت، مؤكداً أن ما تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته وسائل إعلام عربية عارٍ عن الصحة.

وقال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في المنطقة الغربية التابعة للجيش الليبي العميد خالد المحجوب إن الميليشيات المسلحة هدف مشروع لقوات الجيش في أي مكان تتمركز به وهو أمر طبيعي.

وأكد المحجوب لـ«الاتحاد» أن القوات المسلحة الليبية تتولى عملية تأمين النفط والموانئ من أي تهديد وهو واجب أصيل لقوات الجيش الليبي.

ونفذ سلاح الجو الليبي غارات على تمركزات الميليشيات المسلحة في مدينة الزاوية، ما أدى لتدمير شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر قبيل نقلها لميليشيا أسام جويلي.

إلى ذلك، ذكرت غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية أن الجيش الليبي نجح في تنفيذ عملياته العسكرية في جميع محاور القتال في طرابلس، لافتة إلى اكتشافها لمقبرة جماعية بمدينة القربولي وعدد من المقابر الجماعية التي أقامتها الميليشيات لدفن مسلحيها والتغطية على خسائرها.

واستمراراً لتحركات حكومة الوفاق لتعزيز العلاقة مع جماعة «الإخوان»، أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قراراً بتولي القيادي بالجماعة محمد الضراط مهام مدير عام مكتب دعم السياسات العامة لرئيس المجلس الرئاسي.

ووفقاً لقرار المجلس الرئاسي فإن مكتب دعم السياسات العامة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره مدينة طرابلس ويتبع للمجلس الرئاسي.

ويتولى المكتب وضع الخطط والبرامج التي من شأنها تعزيز القدرات في مواجهة التهديدات والتعامل مع الأزمات والكوارث مع رصد الرأي العام والتعاطي معه بموجب دراسات وأبحاث بالخصوص ومتابعة الأوضاع المحلية العامة وجمع وتحليل البيانات والمعلومات بشأنها وعرضها على المجلس الرئاسي.

ويرى مراقبون أن قرار فائز السراج يعزز نفوذ جماعة الإخوان بشكل كبير في طرابلس ويعطيهم فرصة توجيه موارد الدولة لمخصصات بعينها تخدم مشروع الجماعة، وتطلق يدها لتوجيه المزيد من ثروات الشعب الليبي لدعم ميليشيات مسلحة تتمركز في مصراتة وطرابلس.

ودعا نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في أهلية حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، واصفاً حكومة الوفاق بأنها تحولت لواجهة لقوى الإرهاب والتطرف.

وقال المجبري في خطاب موجه للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إن البلاد مرتهنة باتفاق سياسي «رعته الأمم المتحدة لكي يكون الإطار الذي يقود ليبيا إلى بر الأمان والاستقرار، ولكن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أساء استخدام السلطة التي منحها له الاتفاق، وخرق قواعد اتخاذ القرار وفقاً للاتفاق السياسي، واستفرد بقرار ومقدرات البلاد، وأفرط وتعسف في استخدام أموال ليبيا، وأدخلها في نفق مظلم من الصراع بتعنت وسياسة ظالمة وهدامة جعلت الاحتكام للسلاح الحل الذي لا مفر منه لإعادة الأمور إلى نصابها، وللقضاء على الحاضنة الحكومية للإرهاب التي منحها السراج لمجموعات من المعاقبين دولياً والإرهابيين وناهبي المال العام وكان آخرها استجلاب مرتزقة محترفين لقصف المدن الليبية ما أدى إلى وفاة أطفال ليبيين».

وأضاف المجبري في خطابه «عودة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش ببعض المناطق الليبية مرده الحقيقي هو فتح السراج لخزائن الدولة وتوظيف إيراداتها لضرب الجيش الليبي الذي استطاع أن يدحر الإرهاب في شرق البلاد وجنوبها، وذلك في محاولة يائسة منه لإبقاء سلطاته على القرار والمال».

ودعا المجبري مجلس الأمن لاتخاذ «الإجراءات اللازمة والعاجلة لغل يد هذه الزمرة التي يقودها السراج عن أموال الليبيين وثرواتهم حتى لا تستخدم هذه الأموال في دعم الجماعات الإرهابية وجلب المرتزقة الأجانب، وذلك بتفعيل آليات حماية الأموال والعائدات الليبية وفق قرارات مجلس الأمن الصادرة سنة 2011 وبما يضمن استمرار تلبية ليبيا لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالصادرات وما يؤمن لليبيين احتياجاتهم الأساسية».