بوشناف لـ«الاتحاد»: المجلس الرئاسي مرتهن للتنظيمات المتطرفة

أحمد البنك (بنغازي)

قال المستشار إبراهيم بوشناف، وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة، إن قوات الجيش الليبي بدأت حربها على الإرهاب في البلاد بهدف إنهاء تواجد كافة التنظيمات المتطرفة داخل ليبيا.

وشدد الوزير إبراهيم بوشناف، في حوار خاص لـ«الاتحاد»، على ضرورة إنهاء كل ما يعيق قيام الدولة الواحدة، لافتاً إلى أن مهمة الجيش الليبي مستمرة حتى تحقيق هذه الأهداف، مضيفاً «الجيش حريص على تسليم كل المدن والقرى التي حُررت للسلطات المدنية ومنها وزارة الداخلية».

وأكد بوشناف أن مهمة قوات الأمن الليبية تأمين المدن والقرى التي تتحرر من سيطرة التنظيمات المتطرفة والقوات غير النظامية، موضحاً أن الأمر المستديم هو بسط السيطرة الأمنية ومنع استغلال ما قد يعقب عملية تحرير طرابلس وبالتنسيق الكامل مع غرف عمليات القوات المسلحة الليبية.

وحول رأيه في تحالف المجلس الرئاسي مع المتطرفين وجماعة «الإخوان» والمليشيات المسلحة في طرابلس، أكد بوشناف أن المجلس الرئاسي ليست له سلطة حقيقية وهو مرتهن بالكامل لسلطة التنظيمات المتطرفة والقوات غير النظامية، مضيفاً «لو أحسن الرئاسي التفكير لكان الجيش هو حليفه الطبيعي ليتخلص من كل ذلك لا أن يكون واجهة سياسية للتطرف». وعن التداعيات الإيجابية لتحرير طرابلس، أكد بوشناف أن أول التداعيات الإيجابية هو تحرير طرابلس وإنهاء حالة الانقسام السياسي الذي عطل الحياة، والمضي قدماً في مراحل بناء الدولة الليبية. أما ثانية تلك الإيجابيات فستكون إلغاء سيطرة فئة محدودة على موارد ليبيا وتجييرها لصالحها، لتكون لصالح كل الليبيين، موضحاً أنه على المستوى الدولي لن تكون ليبيا بعد أن يحررها الجيش الليبي مصدراً لتهديد العالم ولن تكون مُستقراً للتنظيمات المتطرفة ولا لتجار البشر. وحول الاستراتيجية التي وضعها لتأمين مدن الشرق الليبي، أكد بوشناف أن الأمن في مدن الشرق الليبي كان نتاج التخطيط واستغلال المتاح من القوة البشرية والمادية، مشيراً لوضعه الخطة الاستراتيجية حتى 2020 والتي بدأ تنفيذها فور إعدادها وكانت نتائجها مُرضية.

وعن قدرة الجيش الليبي على تجفيف منابع تمويل الإرهاب في ليبيا، أكد بوشناف أن الجيش الليبي يتحرك وفق خطة وضعها القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، مشدداً على قدرة قوات الجيش على القيام بتلك المهمة.

وعن سبب التدخل الإيراني في الشأن الليبي ودعم المتطرفين، أكد بوشناف أن المدن التي لم تتحرر تعد ساحة لشتى التدخلات ومحاولة التواجد الدائم فيها باستغلال حالة الفوضى وغياب السلطة وتقع محاولة التدخل الإيراني في هذا السياق، مضيفاً «هذا مبدئياً، لكن الأمر ما زال قيد التحقيق، والوقت ما زال مبكراً لنقطع فيه برأي نهائي».

وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم قوات الجيش الليبي قد كشف عن رسو سفينة إيرانية في ميناء مصراتة البحري منذ أيام، مؤكداً أن السفينة المتورطة في تهريب أسلحة وذخائر إلى سوريا نقلت شحنة مجهولة إلى المليشيات المسلحة في غرب البلاد.

وعن أبرز الاحتياجات لقوات الأمن الليبي لتطوير قدراتها، أكد بوشناف حاجة قوات الأمن الليبية للتطوير والتحديث وترتكز الخطة الاستراتيجية على نظام المراحل لتحقيق المستهدف.

وعن سبب تكليفه مديري أمن جدد في مدن المنطقة الغربية المحررة، أكد الوزير بوشناف أنه يمثل الحكومة الليبية المؤقتة التي نالت ثقة مجلس النواب الليبي، لافتاً إلى أن ولاية حكومته تمتد لكافة الأراضي الليبية، وهو ما دفعه لإصدار قرارات في كل ما يخص الأمن في كامل التراب الليبي.