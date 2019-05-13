أبين: مواجهة «القاعدة» مستمرة حتى تأمين المحافظة

بسام عبدالسلام (عدن)

أكدت السلطات الأمنية في محافظة أبين، أن مواجهة تهديدات تنظيم «القاعدة» والجماعات الإرهابية مستمرة، ولن تتوقف حتى إعادة الأمن والاستقرار إلى كافة مناطق المحافظة.

وأكد قائد «الحزام الأمني» في محافظة أبين، العميد عبداللطيف السيد، أن أبين باتت تمتلك قوات أمنية مدربة ومؤهلة، من أجل الدفاع عن مناطقها، والتصدي لأي تهديدات إرهابية أو من قبل الميليشيات الحوثية، موضحاً أن المعركة مع الإرهاب متواصلة ومفتوحة، ولن تتوقف حتى بسط الأمن والاستقرار في كافة مناطق محافظة أبين. وقال: إن «هناك تحركات لعناصر القاعدة في بعض المناطق النائية والوعرة في الجبال القريبة من مناطق مودية والمحفد عقب تسللها من محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين»، مشيراً إلى أن قوات الحزام الأمني ترصد تحركات العناصر الإرهابية، تمهيداً لضربها وإجبارها للعودة إلى أوكارها التي قدمت منها.

وأكد العميد السيد أن العناصر الإرهابية غير قادرة على التحرك، أو تنفيذ أية هجمات عقب شل حركتها وتنقلاتها وضرب أوكارها ومخازن أسلحتها ومتفجراتها في أبين، موضحاً أن القوات الأمنية نفذت حملات أمنية لملاحقة العناصر الإرهابية في «المحفد» والجبال المحيطة بها، وتمكنت من فرض سيطرتها على أهم المواقع التي كان تسيطر عليها العناصر الإرهابية، من بينها معسكر تدريبي رئيسي للتنظيم في محافظة أبين. وأضاف أن «أبين باتت اليوم تعيش أوضاعاً أمنية مستقرة في ظل الحملات المستمرة والجهود المبذولة، من أجل تعقب وملاحقة عناصر الإرهاب في مختلف المديريات والمناطق النائية التي تتمركز فيها».

وفي سياق آخر، نفى الجيش اليمني في مدينة المكلا، وقوع أي هجوم إرهابي بحق قواته المرابطة في مديرية «دوعن». ونفى هشام الجابري، المتحدث باسم المنطقة العسكرية الثانية في المكلا، تعرض أي نقطة عسكرية أو دورية تابعة للجيش في دوعن لهجوم إرهابي، بحسب ما تم الترويج له من بعض وسائل الإعلام، مضيفاً أن الانفجار الذي وقع جاء نتيجة انفجار لغم تم زرعه في المنطقة، وأدى إلى وفاة شخص. وأكد الجابري أن النقاط العسكرية محصنة ضد أي هجمات إرهابية، ويتمتع أفرادها باليقظة والجاهزية الدائمة تحسباً لأي طارئ.

وأضاف: أن قوات من «لواء شبام» مشطت المنطقة، وفرضت طوقاً أمنياً حول مكان الحادث، كما باشرت الفرق المتخصصة بمباشرة عملها في التحري، ورفع الأدلة فور وقوع الحادث، لمعرفة أسباب الحادثة والمتسببين فيها.