الاحتلال يُسقط تهمة القتل عن حارق عائلة «دوابشة»

علاء المشهراوي، عبد الرحيم حسين (رام الله، غزة)

أسقطت المحكمة المركزية الإسرائيلية، أمس، تهمة القتل عن المستوطن المتهم بقضية مقتل عائلة «دوابشة» حرقاً قبل نحو 4 سنوات في نابلس شمالي الضفة المحتلة. وذكر موقع «والا» العبري أن النيابة الإسرائيلية توصلت إلى صفقة ادعاء مع محامي المستوطن المتهم بإحراق منزل عائلة دوابشة والتسبب بمقتلهم، وتقضي بإسقاط تهمة القتل العمد عنه والاكتفاء بتهمه التآمر لتنفيذ جريمة.

وبيّن الموقع أن حد العقوبة القصوى في هذه الحالة لن يزيد على السجن 5 سنوات، ومن المتوقع أن يحكم عليه بالسجن فترة أقل بكثير. وذكر الموقع أن المستوطن آخر المعتقلين بقضية مقتل عائلة «دوابشة» بعد الإفراج عن بقية المتهمين في وقت سابق لعدم كفاية الأدلة. وقالت النيابة الإسرائيلية إن تخفيف عقوبة المستوطن جاء على ضوء وجود صعوبات في إثبات نية القتل لديه، على الرغم من إضرامه النار في منزل عائلة «دوابشة».

وكانت محكمة الاحتلال المركزية قررت الإفراج عن المستوطن المذكور في شهر يوليو من العام الماضي ووضعه قيد الإقامة الجبرية، حيث يخضع منذ لك الحين للحبس المنزلي. وبررت المحكمة قرارها بزعم أن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب النفسي والجسدي وبالتالي حكمت ببطلانها.

وحرق مستوطنون منزل عائلة «دوابشة» في قرية «دوما» بنابلس نهاية شهر يوليو من عام 2015 ما تسبب باستشهاد الوالدين وابنهما الرضيع.

إلى ذلك، اقتحم 38 مستوطناً، أمس، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي. يذكر أن اقتحامات المستوطنين تمتد 5 أيام في الأسبوع، تبدأ من صباح الأحد وحتى الخميس، وعلى فترتين، صباحية حتى قبل موعد صلاة الظهر، وبعد الصلاة لمدة ساعة، وعادة ما يسبقها اقتحام لقوات الاحتلال لتمشيط مسار اقتحامات المستوطنين داخل المسجد، ومن ثم حراستهم حتى يغادروا الأقصى من جهة «باب السلسلة».

وفي سياق آخر، قالت مؤسسات فلسطينية تتابع شؤون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أمس، إن إسرائيل اعتقلت نحو 900 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال الشهرين الماضيين، بينهم 133 طفلاً و23 امرأة، وأضافت المؤسسات التي تضم هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في تقرير مشترك، أن «عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت خلال مارس وأبريل وصلت إلى 112 أمراً، علماً أن عدد الأسرى الإداريين بلغ نحو 500 أسير». وأشار البيان إلى العدد الإجمالي للأسرى قائلاً: «سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال نحو 250 طفلاً وقاصراً في سجون مجدو وعوفر والدامون، أما عدد الأسيرات فقد وصل إلى 45 أسيرة، علماً أن عدد الأسرى في السجون بلغ 5700 أسير».