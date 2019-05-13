كواليس أغنية سعد لمجرد الجديدة-فيديو

شارك الفنان المغربي، سعد لمجرد، ليلة اليوم الأحد، كواليس تسجيل عمله القادم، من أحد استوديوهات العاصمة الفرنسية باريس.
ونشر لمجرد على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، مقطع فيديو يتضمن لقطات من تسجيله لأغنيته، إضافة إلى لحظات مرافقه للمشرف على التسجيل في الاستماع لما تم تسجيله، وهو يهز رأسه تفاعلا من الأغنية، الأمر الذي شوق جمهوره.
ويمضي لمجرد شهر رمضان الفضيل في باريس، غير قادر على مغادرتها، بقوة القانون الذي يفرض عليه البقاء في عاصمة الأنوار نتيجة اتهامه في قضيتي عنف و محاولة الاعتداء الجنسي.
يذكر أن سعد لمجرد استقبل في نهاية الأسبوع الحالي، والده الفنان البشير عبدو، الذي حل ضيفا عليه ليؤنسه في أيام الشهر الفضيل.
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