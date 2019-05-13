كشفت وسائل إعلام إيرلندية، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة عن حادث مقتل شاب مغربي، أول أمس الجمعة.
وأوضحت ذات المصادر، أن الضحية، يدعى عزام الركراكي، وكان قد أطفأ قبل أيام قليلة شمعته 18.
وتضيف ذات المصادر، أن الضحية، كان قد اعترض سبيله أحد اليافعين من عمره عشية الجمعة، في حديقة ضواحي مدينة دبلن، قبل أن يتسبب عراك في إصابة بليغة له، نقل على إثرها للمستشفى، إلا أنه فارق الحياة بعد وقت وجيز.
ونقلت ذات المصادر أن المتسبب في مقتل عزام الركراكي، سلم نفسه للشرطة مباشرة بعد الحادث، فيما استبعدت السلطات الإيرلندية وجود دافع عنصري، مشيرة إلى أن الضحية عزام الركراكي كان عضوا في مجموعة للشباب، دخلت في خلاف مع مجموعة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شاب مغربي في إيرلندا..السلطات تقدم روايتها وتستبعد وجود دوافع عنصرية في الجريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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