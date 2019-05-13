رسمياً..الرجاء الرياضي يعلن عودة نجمه محسن متولي

زف نادي الرجاء الرياضي، مساء اليوم الأحد، الخبر السار لجماهيره، بإعلان عودة الدولي المغربي محسن متولي إلى صفوف المجموعة، بعد نهاية تجربته مع نادي الأهلي القطري، متم الموسم الكروي الجاري.

وكانت تسريبات من القلعة الخضراء، قد أكدت خلال شهر مارس المنصرم، أن الدولي المغربي قد وصل إلى إتفاق مع إدارة الرجاء الرياضي من أجل العودة لتمثيل ألوانه الموسم المقبل، على أن يكون ارتباطه مع المجموعة بعقد لموسمين إضافيين، خصوصاً وأنه يظل من بين اللاعبين الأكثر شعبية بين جماهير “الأخضر والأبيض”، ويظل من أبرز نجوم ملحمة “المونديالتيو” سنة 2013، حين وصل النسور الخضر إلى المباراة النهائية أمام بايرن ميونخ الألماني انذاك.

وكان “المايسترو” كما تلقبه الجماهير الرجاوية، قد أكد في تصريح سابق لـ “اليوم 24″، على علاقته القوية والجيدة مع الفريق وأيضاَ الجماهير، مؤكداً بأنه جاهز في أي وقت من أجل حمل قميص “العالمي”، قبل أن تزف الإدارة قبل أقل من ساعة الخبر الرسمي، مباشرة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وكان الرجاء الرياضي قد تمكن خلال موسم 2019-2018، من تحقيق رقم قياسي بوصوله إلى الهدف 100 في جميع المسابقات التي شارك فيها منذ بداية الموسم الرياضي، ويتعلق الأمر بالدوري، وكأس العرش والبطولة العربية وكأس “الكاف”، والسوبر، والدوري المحلي الممتاز، كما حصد لقب الكنفدرالية ويليه “السوبر” الإفريقي.