كريمة غيث تصل أعلى قمة في افريقيا.. مشاكل صحية واجهتها في مغامرتها-صورة

تمكنت الفنانة المغربية، كريمة غيث، مؤخرا، من الوصول إلى قمة جبل كيليمانجارو بتانزانيا، وهو الأكثر ارتفاعاً في أفريقيا، لتحقق حلمها وتتمكن من النجاح في التحدي الذي وضعته أمامها.

ونشرت كريمة غيث، اليوم الأحد، على حسابها بموقع التواصل، “أنستغرام”، صورتها من أعلى قمة في افريقيا، والتي يبلغ ارتفاعها 5895، وكتبت في تعليقها عليه: “كانت رغبة في البداية، ثم تحولت لحلم، كان يبدو صعبا، لكن في الحقيقة هو أصعب مما كنت أتخيل، تساؤلات راودتني من قبيل لماذا أنا هنا؟ تعبت!! أردت العودة”.

وأضافت غيث حول الحوار الذي كان يدور بداخلها “لا كريمة أكملي الطريق، اذا تراجعتي سيتحول الأمر إلى نقطة سوداء في حياتك، نقطة ضعف وأنتي لست بالضعيفة.. أكملت، استحملت، أشياء لأول مرة أقوم بها، وأوناس لأول مرة أراهم، وبلد لأول ل مرة أزورها”.

وكشفت غيث في نفس المنشور، أن صعود أعلى قمة بافريقيا، جعلها تنقطع لأسبوع عن أخبار عائلتها وأحبابها، موضحة أنها تعرضت لمتاعب صحية في آخر يوم من المغامرة، إذ روت: “آخر نهار خرجنا مع 2 ديال الليل فالظلام لمدة 6 ساعات .. حسيت بضيق فالتنفس وجاتني الدوخة وبديت كنتقيا حسيت بالجسد ديالي مبقاش مساعدني لكن كنت كنطلب من الله يعطيني القوة نكمل.. وقلت أن ماما غادي تكون فإنتظاري فالقمة، كانت هي الدافع الوحيد اللي خلاني نكمل”.

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ووجهت كريمة غيث الشكر لوالدتها، مضيفة: “وصلت للقمة وحققت حلم من أحلامي واليوم أنا أقوى أعرف أن القادم أجمل إنشالله”.

يذكر أن جبل يقع شمال شرق تنزانيا ويتألف من ثلاثة مخاريط بركاني، ويعتبر أقرب نقطة تغطيها الثلوج قريبة من خط الاستواء، واحدا من أبرز المواقع السياحية في تنزانيا.