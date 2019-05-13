مقتل مغربي كان في طريقه للإفطار بمسجد..ووالدته تودعه بصبر نادر: ادعوا له والتزموا بدينكم-فيديو

لقي شاب مغربي مصرعه، أول أمس الجمعة في إيرلندا، طعنا، قبيل آذان المغرب، وهو في طريقه لحضور إفطار جماعي في أحد مساجد دبلن.

وتداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، على نطاق واسع، مقع فيديو يوثق لحظة وداع الأم لابنها، وهي تردد أنه مات مقتولا، موصية رفاقه ممن حضروا مراسيم وداعه بالالتزام والدعاء له.

الحادث الجديد، الذي راح ضحيته الشاب المغربي الذي يبلغ من العمر 18 سنة، لا زالت السلطات الإيرلندية لم تكشف عن تفاصيله، إلا أن تصريحات عائلة الفقيد تشير إلى أن الفقيد قتل على يد إيرلنديين تعقبوه.