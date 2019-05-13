بعد ترديد إسمه بملعب “يوهان كرويف”..زياش يرد على جماهير الأياكس

رد الدولي المغربي حكيم زياش، المحترف بصفوف أياكس أمستردام، على الاستقبال الذي خصصته الجماهير له في مباراة اليوم، أمام أوتريخت، برسم الأسبوع 34 من منافسات الدوري الممتاز.

وقال لاعب الأسود في تصريحات، اليوم الأحد بعد المباراة ماقبل الختامية بـ “الإدريفيزي”: ” كان يوماً خاصا بالنسبة لي، سعيد جداً بما قدمته الجماهيري والدعم الكبير لصالحي، فالجميع تابع الموسم الصعب الذي عشته السنة الفارطة”.

حكيم زياش شكر الجماهير على كل ما قدموه، في مباراة قربت الأياكس من اللقب، بعد خسارة المنافس بي اس إيندهوفن أمام أزد ألكمار، بهدف دون رد، وجعل المجموعة بحاجة لنقطة وحيدة للتتويج باللقب القاري.

اللاعب المغربي وواحد من الأسماء الكروية المطلوبة بقوة في مجموعة من أندية القارة العجوز، دخل إلى سباق الـ 20 لاعباً الذين سيتنافسون على لقب أفضل لاعب في هولندا، للمرة الثانية في مشواره، بالدوري.