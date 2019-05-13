جريمة قتل بشعة في المحمدية قبل الإفطار..شاب يقتل شقيقه بمقص حلاقة!

قبل ساعة من آذان مغرب، اليوم الأحد، أمست منطقة “بني يخلف” بمدينة المحمدية، على جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب ثلاثيني بعد طعنة مميتة على يد شقيقه الأصغر بواسطة مقص حلاقة.

وأفاد مصدر أمني في حديث مع “اليوم 24″، بأن خلاف نشب بين الشقيقين، قبيل مغرب اليوم الأحد، تطور إلى اشتباك، صحبه ضرب وجرح، ثم تهديد بالمقص من قبل الشقيق الأصغر (23 سنة)، الذي يشتغل حلاقا، قبل أن يوجه عدة طعنات للأخيه البالغ من العمر 30 عاما، ليسقط قتيلا.

وأكد المصدر ذاته، أن المصالح الأمنية بالمحمدية، أوقفت، قبل قليل، الشاب الذي أقدم على قتل شقيقه الأكبر، بعد فتحها تحقيقا للكشف عن ملابسات الجريمة، في الوقت الذي تم فيه تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية، وتشريحها، بأمر من النيابة العامة.

وتم وضع مرتكب الجريمة تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف من النيابة العامة المختصة، عقب ضبطه وسط المحمدية في شارع الحرية، بحسب المصدر ذاته.