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شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الخليجي» يستنكر تخريب سفن تجارية قرب المياه الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
ندد مجلس التعاون الخليجي، الأحد، “بالعمليات التخريبية” التي تعرضت لها سفن تجارية قرب المياه الإقليمية الإماراتية.
وقال الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني، في بيان له: “مثل هذه الممارسات غير المسؤولة من شأنها أن تزيد من درجة التوتر والصراع في المنطقة، وتعرض مصالح شعوبها لخطر جسيم”.
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، ذكرت أمس أن 4 سفن تجارية تعرضت “لعمليات تخريبية” قرب المياه الإقليمية الإماراتية، دون وقوع خسائر بشرية، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن طبيعة التخريب.
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