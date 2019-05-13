الأردن يدين بأشد العبارات تخريب 4 سفن قرب المياه الإقليمية الإماراتية

أدان الأردن بأشد العبارات حادث تخريب 4 سفن تجارية مدنية متعددة الجنسيات بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية، مجددا موقفه الرافض لأي عمل إجرامي يستهدف أمن وسلامة حركة الملاحة الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان فجر الإثنين: "ندين بأشد العبارات حادث تعرض 4 سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية الشقيقة".

وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، موقف بلاده الثابت والرافض لأي عمل إجرامي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي أيا كان مصدره.

وأكد القضاة "وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي لأي محاولة تستهدف أمنها واستقرارها".

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وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أكدت، الأحد، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباحاً لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة.

وقالت إن الجهات المعنية بالإمارات قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، ويجرى التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.

وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.

وأكدت أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي وبدون أي توقف، نافية الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء.