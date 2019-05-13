المجلس العسكري السوداني يجري تعديلات واسعة في قوات الشرطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان
أجرى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الإثنين، تعديلات واسعة في قوات الشرطة السودانية ضمن الهيكلة الجديدة.
وشملت التعديلات وفق مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" تعيين الفريق أول عادل بشاير، مديراً عاماً للشرطة السودانية، والفريق الطريفي إدريس نائباً له، بعد إعفاء المدير السابق ونائبه.
وأصدر الفريق أول البرهان قرارات بإحالة 29 لواء و14 عميداً ومقدمي شرطة للمعاش، وفصل نحو 255 ضابط شرطة من رتبة الملازم والملازم أول.
وتضمنت القرارات أيضاً ترقية عدد من ضباط الشرطة السودانية لرتبة الفريق، وتحسين وضعية الشرطة الشعبية وقوات الاحتياطي المركزي المحسوبين على النظام السابق.
ووفق المصادر، فإن القرارات تأتي ضمن هيكلة قوات الشرطة التي وعد بها المجلس العسكري الانتقالي السوداني.
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