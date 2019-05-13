ماي تسعى لإعادة فتح مفاوضات بريكست مع بروكسل للفوز بدعم كوربين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأن تعيد فتح محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" للبحث بشأن التوصل إلى اتفاق جمركي في المستقبل في محاولة لبث الحياة من جديد في المفاوضات المتوقفة مع حزب العمال المعارض الرئيسي في بريطانيا.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال مكتب ماي اليوم الأحد إن الحكومة ستستكشف مع الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع كيفية إعادة صياغة اتفاق سياسي أولي بشأن الشراكة المستقبلية بين المملكة المتحدة والتكتل. وأضاف المكتب في بيان إنها(ماي) تريد إبرام اتفاق بشأن مسودة مشتركة للبريكست مع حزب العمال بزعامة جيريمي كوربين من أجل إخراج بريطانيا من التكتل قبل الصيف. وتتعرض رئيسة الوزراء البريطانية لضغوط متزايدة بسبب إخفاقها في استكمال عملية خروج المملكة المتحدة من التكتل التجاري الذي يضم 28 دولة، حيث يعتقد عدد متنامي من السياسيين في حزب المحافظين أنها فشلت ويتعين عليها أن تستقيل. ويقول الاتحاد الأوروبي إنه مستعد لإجراء تغييرات على الإعلان السياسي، وهو الجزء غير الملزم من اتفاق بريكست والذي يركز على العلاقات في المستقبل.

وهو يرفض إعادة فتح اتفاق الخروج نفسه، والذي يشمل شبكة أمان مثيرة للجدل بشأن الحدود الأيرلندية. في حين لا تطالب الحكومة البريطانية بإعادة التفاوض بشأن هذه الجزئية.