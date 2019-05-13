زلزال في بنما بقوة 6.2 درجة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قياس قوة احد الزلازل ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.2 درجة وقع اليوم الأحد على بعد 48 كيلومترا شمال غربي مدينة ديفيد الساحلية في بنما. وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على عمق 19 كيلومترا.

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