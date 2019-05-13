الان تتابع مجلس التعاون الخليجي يدين تعرض سفن مدنية لأعمال تخريبية قرب المياه الإقليمية للإمارات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
استنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني تعرض أربع سفن تجارية مدنية لعمليات تخريبية في خليج عُمان.
ووصف الزياني هذه العمليات بأنها تطور وتصعيد خطير يعبر عن نوايا شريرة للجهات التي خططت ونفذت هذه العمليات معرضة سلامة الملاحة البحرية في المنطقة لخطر كبير، ومهددة حياة الأطقم المدنية العاملة في البواخر.
ودعا الأمين العام لمجلس التعاون المجتمع الدولي والهيئات الدولية المعنية بالملاحة البحرية الى ممارسة مسؤولياتها السياسية والقانونية لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.
وشدد الزياني على أن مثل هذه الممارسات غير المسؤولة من شأنها أن تزيد من درجة التوتر والصراع في المنطقة وتعرض مصالح شعوبها لخطر جسيم.
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