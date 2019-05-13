الان تتابع اليمن يدين العمل التخريبي الذي تعرضت له 4 سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 12:43 ص, 13 مايو 2019 م التعليقات: 0 أدان اليمن العمل التخريبي الذي تعرضت له 4 سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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