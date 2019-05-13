شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون: التخريب يزيد من توتر المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، واس (القاهرة، الرياض)

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني تعرض أربع سفن تجارية مدنية لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة، بالقرب من إمارة الفجيرة. ووصفه بأنه تطور وتصعيد خطير يعبر عن نوايا شريرة للجهات التي خططت ونفذت لهذه العمليات، معرضة سلامة الملاحة البحرية في المنطقة لخطر كبير.

ودعا الزياني في بيان له اليوم (الأحد) المجتمع الدولي والهيئات الدولية المعنية بالملاحة البحرية إلى ممارسة مسؤولياتها السياسية والقانونية لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات غير المسؤولة من شأنها أن تزيد من درجة التوتر والصراع في المنطقة، وتعرض مصالح شعوبها لخطر جسيم.

وذكرت وزارة الخارجية الإمارتية، اليوم، أن أربع سفن تجارية تعرضت لعمليات تخريب في مياهها الإقليمية، دون وقوع خسائر بشرية.