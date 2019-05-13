القوات الإسرائيلية تقتحم الأقصى وتهاجم المعتكفين

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جدة - خالد شويل - واس (القدس المحتلة) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وهاجمت المعتفكين فيه وأخرجتهم من باحاته بالقوة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وهاجمت المعتفكين فيه وأخرجتهم من باحاته بالقوة.

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