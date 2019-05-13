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القوات الإسرائيلية تقتحم الأقصى وتهاجم المعتكفين

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جدة - خالد شويل - واس (القدس المحتلة)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وهاجمت المعتفكين فيه وأخرجتهم من باحاته بالقوة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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