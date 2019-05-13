شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة مصرية للعمليات التخريبية بالمياه الإقليمية الإماراتية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة) أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات تعرض أربع سفن إلى عمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات تعرض أربع سفن إلى عمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم (الأحد)، تضامُن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في مواجهة التحديات التي قد تواجهها والتصدي لكل المحاولات التي تهدف إلى زعزعة استقرار دولة الإمارات الشقيقة.



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