شكرا لقرائتكم المسماري: طائرات تركية مسيرة تقصف الجيش الليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحافي، الأحد، عن رصد تحرك لتنظيم داعش في مناطق الجنوب الغربي الليبي.

وكشف أن ميليشيات حكومة الوفاق بدأت تستخدم طائرات تركية بدون طيار في قصف قوات الجيش الوطني الليبي، وذلك بعد إسقاط العديد من المقاتلات التابعة لميليشيات الوفاق.

وشدد على أن الجيش الوطني الليبي يواصل استهداف الميليشيات في طرابلس، موضحا أن العديد من تلك الميليشيات اختفت بعد قصف مواقعها.

وقال إن داعش شن هجمات عدة، من بينها شملت مركز تدريب في سبها، مشيرا إلى أن كل هجمات داعش منيت بالفشل وانتهت بمطاردة العناصر الإرهابية وملاحقتها في الصحراء..

وأوضح المتحدث أن الجيش الوطني الليبي طرد داعش بعيدا عن السواحل، وتحولت عناصره إلى قطعان هائمة في الصحراء تسعى إلى تنفيذ عمليات ضد المدنيين.

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وقال المسماري إن داعش يحاول صرف انتباه الجيش الوطني الليبي عن الهدف الأساسي لعملية طرابلس.

وأوضح أن مناطق الجنوب الغربي الليبي لا تزال تخضع لعمليات تطهير من الجيوب الإرهابية ينفذها الجيش الوطني الليبي.

وذكر أن العناصر الإرهابية في تلك المناطق تتحرك تحت ضغط الجيش الليبي إلى داخل الأراضي التشادية.

وعرض المسماري فيديو لاستهداف شاحنة تابعة لميليشيات الجويلي في طرابلس.

وأكد قيام الجيش الوطني الليبي بتنفيذ غارات جوية استهدفت العشرات من الأهداف التابعة لحكومة الوفاق.