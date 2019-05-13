شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علم الدين: محاولات الإخوان لمواجهة اعتبارها تنظيما إرهابيا ستفشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن جماعة الإخوان الإرهابية ستقوم بالضغط على كافة الأجهزة المختلفة فى أمريكا، مقابل أن لا يتم إدراج الجماعة كمنظمة إرهابية، وذلك من خلال شركات العلاقات العامة و الدعاية .

وأضاف محمود علم الدين فى تصريحات له، أن الإخوان ستسعى لتحسين صورتها و محاولة إظهار أنها جماعة إسلامية سلمية و أنهم لا يستعملون العنف ويسعون لإقناعهم بأنهم يمثلون التيار الإسلامى من خلال مراكز البحوث التابعة لهم .

وأشار محمود علم الدين إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية ستسعى من خلال وسائل الاعلام الدولية لتحسين صورتها، مؤكدا أن محاولاتهم ستفشل لأنها لا تستند لمنطق، وأن هناك جانب كبير من الإدارة الأمريكية بدأ يعى أن جماعة الإخوان هى تيار عنف و ليس لها قواعد شعبية.