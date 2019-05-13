حركة الشباب تعلن مسئوليتها عن تفجير بمقديشيو

أعلنت حركة "الشباب" الصومالية المتمردة مساء اليوم، مسئوليتها عن الانفجار الذى وقع فى وقت سابق اليوم بالقرب من مقديشيو ، وأسفر عن مصرعمهندس تركي.
وذكر راديو (صوت أمريكا) أن حركة الشباب أوضحت أن استهداف سيارة القتيل جاء نظرا لأنه
وكانت السفارة التركية فى مقديشيو قد أكدت مصرع هذا المواطن، فيما كشف شهود عيان النقاب عن أن الانفجار وقع داخل سيارة المجنى عليه.
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