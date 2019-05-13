حركة الشباب تعلن مسئوليتها عن تفجير بمقديشيو

أعلنت حركة "الشباب" الصومالية المتمردة مساء اليوم، مسئوليتها عن الانفجار الذى وقع فى وقت سابق اليوم بالقرب من مقديشيو ، وأسفر عن مصرع مهندس تركي. مهندس تركي. وذكر راديو (صوت أمريكا) أن حركة الشباب أوضحت أن استهداف سيارة القتيل جاء نظرا لأنه يعمل لحساب إحدى منشآت التدريب العسكرية التركية فى الصومال. وكانت السفارة التركية فى مقديشيو قد أكدت مصرع هذا المواطن، فيما كشف شهود عيان النقاب عن أن الانفجار وقع داخل سيارة المجنى عليه.

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