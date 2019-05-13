الشرطة القبرصية تنقذ 14 مهاجرًا من الغرق في البحر المتوسط

أعلن متحدث باسم الشرطة القبرصية، اليوم الأحد، إنقاذ 14 مهاجرًا كانوا على وشك الغرق قبالة
ونقلت شبكة "ايه بى سى نيوز" الاخبارية الأمريكية عنالمتحدث القبرصى قوله إن الشرطة القبرصية تلقت استغاثة من إحدى السفن التجارية بوجود قارب صغير على وشك الغرق قبالة
ولم يتطرق المتحدث إلى جنسيات ركاب القارب أو الجهة التى جاءوا منها، لافتا إلى أنهم نقلوا إلى مستشفيات "لارناكا" للعلاج.
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