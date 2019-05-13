الشرطة القبرصية تنقذ 14 مهاجرًا من الغرق في البحر المتوسط

أعلن متحدث باسم الشرطة القبرصية، اليوم الأحد، إنقاذ 14 مهاجرًا كانوا على وشك الغرق قبالة

السواحل الجنوبية الشرقية لقبرص.

ونقلت شبكة "ايه بى سى نيوز" الاخبارية الأمريكية عن

المتحدث القبرصى قوله إن الشرطة القبرصية تلقت استغاثة من إحدى السفن التجارية بوجود قارب صغير على وشك الغرق قبالةساحل (كيب جريكو) القبرصي، حيث تمكنت سفن الشرطة من انتشال 14 ركابا بينهم سيدة وثلاثة أطفال.

ولم يتطرق المتحدث إلى جنسيات ركاب القارب أو الجهة التى جاءوا منها، لافتا إلى أنهم نقلوا إلى مستشفيات "لارناكا" للعلاج.