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زلزال قوي يضرب بنما

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ضرب زلزال قوي، اليوم الأحد 12 مايو، سواحل بنما، بحسب هيئة المسلح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت الهيئة إن زلزالا بقوة 6.2 درجة

وقع، اليوم الأحد، على بعد 48 كيلومترا شمال غربي مدينة ديفيد الساحلية
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في بنما، بحسب ما ذكرته "رويترز".

وذكرت إن الزلزال وقع على عمق 19 كيلومترا.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، أو عن حجم الأضرار المادية، التي تسبب فيها الزلزال.

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