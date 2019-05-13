وقدم مألوليم، في حفل الإفطار الذي أقامته وزارة الخارجية بالتنسيق مع المركز الإسلامي، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على إسهام المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إرسال تمور لتفطير الصائمين في المركز، وغيره من الجمعيات الإسلامية والمساجد، حيث يقوم المركز يوميا بتفطير ما لا يقل عن 800 صائم، ويصل عدد الصائمين أحيانا إلى 1600 صائم.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول تايلاندي: جهود مقدرة للمملكة في إرسال الدعاة للإمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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