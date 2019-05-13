الإفراج عن شقيق زوجة الرئيس التونسي الأسبق

وأعلن وكيلا الدفاع عنه كزافييه نوغيراس ومارسيل سيكالدي لوكالة فرانس برس أن «طبقاً للقانون ألغينا» الشقّ المتعلق بتسليمه الذي سُجن الطرابلسي بموجبه «بسبب مشاكل في الآلية»، مؤكدين ما أعلنته وزارة العدل التونسية أمس عن إطلاق سراح الرجل البالغ 56 عاماً.
وبموجب القرار الجديد يبقى الطرابلسي تحت إشراف قضائي في هذه القضية دفع من أجله كفالة مالية قدرها مئة ألف يورو، ويقتضي هذا الإشراف القضائي بعدم مغادرته الأراضي الفرنسية والحضور بشكل منتظم إلى قسم الشرطة التابع لمكان إقامته، حسب ما أوضح وكيلا الدفاع عنه.
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