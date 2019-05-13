الجزائر: مقتل ضابط وإرهابيين في عملية عسكرية

ونقل موقع إلكتروني عن مصادر محلية قولها، إن «الجيش تمكن من القضاء على إرهابيين من كتيبة الأنصار وضبط أسلحة، وأن ضابطا عسكريا سقط شهيدا».
كانت وزارة الدفاع أكدت في وقت سابق، أمس، القضاء على إرهابيين اثنين وصفتهما بـ» الخطيرين»، كما تم ضبط بندقية آلية، وخزنتي ذخيرة وقنبلة يدوية، إثر عملية بحث وتمشيط قرب بلدة دلس، دون أن تشير إلى مقتل الضابط.
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