الأمين العام لمجلس التعاون يستنكر تعرض سفن تجارية لعمليات تخريبية في بحر عُمان

استنكر معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعرض أربع سفن تجارية مدنية لعمليات تخريبية في المياه الإقليمية لدولة الامارات في بحر عُمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وفي المياه الاقتصادية للدولة.

ووصف الأمين العام عملية التخريب بأنها "تطور وتصعيد خطير يعبر عن نوايا شريرة للجهات التي خططت ونفذت هذه العمليات، معرضة سلامة الملاحة البحرية في المنطقة لخطر كبير، ومهددة حياة الأطقم المدنية العاملة في البواخر".

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون المجتمع الدولي والهيئات الدولية المعنية بالملاحة البحرية، إلى "ممارسة مسؤولياتها السياسية والقانونية، لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع".

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