اليمن يدين تعرض أربع سفن لعمليات تخريبية في بحر عُمان

أدانت الجمهورية اليمنية العمل التخريبي الذي تعرضت له أربع سفن شحن تجارية في المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية للدولة.

واعتبرت الخارجية اليمنية في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن هذه الأعمال تمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وأن من يقف وراءها يهدف إلى زعزعة الأوضاع في المنطقة والنيل من أمن وسلامة واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدة وقوف اليمن إلى جانب القيادة والشعب الإماراتي الشقيق.

وشددت الوزارة على ضرورة محاسبة ومعاقبة الجهة المتورطة في هذا العمل التخريبي الجبان.

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