مصر تدين تعرض أربع سفن لعمليات تخريبية في بحر عُمان

أعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات لتعرض أربع سفن لعمليات تخريب في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأدانت وزارة الخارجية المصرية في بيان أصدرته مساء اليوم، "كلّ ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي، وسلامة كافة حدوده البرية والبحرية".

وأكد البيان تضامن مصر حكومة وشعباً مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة، في مواجهة كافة التحديات التي قد تواجهها، والتصدي لكل المحاولات لزعزعة استقرار الإمارات.

كما أكد البيان على العلاقات الخاصة والمتينة التي تربط البلديّن والعمل المشترك للتصدي لكافة التهديدات لأمنهما القومي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل حفظ أمن واستقرار دولة الإمارات، وتحقيق رفاهية شعبها الكريم.

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